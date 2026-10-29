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Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy miércoles 28 de octubre de 2026

Consulta los números premiados del sorteo del EuroDreams de hoy, miércoles 28 de octubre de 2026 y comprueba el resultado del sorteo de hoy.

EuroDreams, la lotería para ganar 20.000 euros al mes

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurodreams de hoy domingo 18 de octubre de 2026.

La celebración del sorteo de EuroDreams son los lunes y jueves con la participación de España, Irlanda, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Austria, Reino Unido y Francia.

Es necesario elegir seis cifras comprendidas entre el 1 y el 40 de la categoría pronósticos, y un solo número del 1 al 5 de la categoría número dream (o sueño).

A pesar de no acertar los 6 números, pero aciertas el número dream o sueño, te llevas el importe del reintegro. Cada una de las apuestas del sorteo del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.

Para ganar en el EuroDreams se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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