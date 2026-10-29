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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 29 de octubre de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 29 de octubre de 2026 con el que podrás ganar un bote de 1.000.000 euros.

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy Antena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 29 de octubre de 2026 con un bote de 1.000.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

La Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números que van desde el 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Puedes jugar a la Bonoloto de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal.

Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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