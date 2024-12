Y los que no han cobrado ni un euro de la Lotería: "¡Lo importante es tener salud!"

Si hablamos de probabilidad y el sorteo de lotería nacional de navidad, lo más posible es que una vez realizado el sorteo y comprobados todos los boletos, el resultado sea que no nos ha tocado nada. Cada español se gasta de media unos 75 euros en décimos de lotería, en algunas provincias se supera esa cifra con creces. Soria encabeza la lista con un desembolso de 250 euros por cada habitante. La ilusión, la tradición y su vínculo con la navidad son las bases del éxito de este sorteo. Sin embargo y pese a que todos los años terminamos comprando más décimos de los que nos gustaría, es muy difícil que uno de ellos esté premiado con el "gordo".

Altamente improbable

Hay que comenzar rompiendo un mito. No, no es más fácil que te caiga un rayo a lo largo de tu vida que te toque el gordo de la lotería de navidad. Pero esto no quiere decir que conseguir el premio sea fácil, ni mucho menos. Hay otras muchas situaciones que son realmente difíciles y sin embargo son más posibles que conseguir el primer premio del sorteo navideño.

Por ejemplo, hay más posibilidades de tener mellizos o de tirar un dado y que nos salga seis veces seguidas el número seis, es más probable tirar una moneda y que nos salga 16 veces seguida la misma cara o ser elegido entre todos los afinados de un estadio de fútbol de las dimensiones del Camp Nou o el Santiago Bernabéu.

El dato es que la probabilidad de que tu décimo sea el agraciado con el "gordo" de la lotería es de 0,00001.

¿Cuánto dinero toca?

El premio son 400.000 euros, cifra que tras descontar los impuestos se queda en 328.000, desde luego a todos nos vendría bien ese premio pero, ¿Qué podríamos hacer con ese dinero?

Muchos lo destinarían a la compra de una vivienda. Sin embargo, la subida de los precios hace que en algunas comunidades apenas llegue el dinero íntegro del premio para adquirir una casa. En Madrid y Baleares, con ese dinero, solo podrías comprar el 0,9 de las viviendas, en Castilla La Mancha el 3,3.

Estos datos son en los que se consuela la mayoría, mientras ya miran con ilusión al sorteo del niño del próximo 6 de enero.

