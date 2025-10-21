Dónde han caído el bote de 52 millones de Euromillones, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy, martes 21 de octubre de 2025

Este martes 21 de octubre se han celebrado los sorteos de Euromillones, Bonoloto y ONCE. A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

Euromillones

En el sorteo de Euro Millones martes día 21 de octubre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 05 24 29 40 42 Estrellas: 06 12

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existen DOS boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) que han sido validados en el Despacho Receptor nº 60.840 de IBIZA - EIVISSA (Illes Balears) y en el nº 84.280 de VALLADOLID.

Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 52 millones de euros. El boleto acertante de El Millón ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 06 12 16 17 34 37. Complementario: 04. Reintegro: 4.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 3 de ALGEMESÍ (Valencia), situada en Marqués de Campo, 1. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 17 de ALICANTE, situada en Olof Palme, 2 L-6 (entrada por Pintor Baeza); en la nº 59 de BARCELONA, situada en Marina, 255; en la nº 44 de SEVILLA, situada en el C. C. de Alcosa, L-5 y en la nº 78 de MADRID, situada en Avda. Donostiarra, 26 Quiosco.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el martes 21 de octubre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El miércoles, 21 de octubre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 euro. El precio unitario de la combinación es de un euro por sorteo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com