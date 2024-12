La lotería que nadie quiere que le toque: 'el Gordo' de las estafas de Navidad

Las cajas registradoras echan humo en estas fechas. A cada movimiento se escucha un 'clinc'. Corren tiempos de gastar dinero, en cenas, comidas, brindis, regalos, viajes, ropa... el qué da igual, importa el porqué y la respuesta es porque es Navidad.

La OCU calcula que de media este año el gasto navideño por persona será de 683, euros, un gasto más ajustado que en los últimos años, pero para nada desdeñable. Y en medio de tanto 'vaivén' de dinero hay quienes ya se frotan las manos, y no son los comerciantes, sino los ciberdelincuentes.

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han lanzado vídeos en sus redes sociales para alertar de cuáles son las estafas favoritas de los ciberdelincuentes en esta Navidad.

Empecemos hablando de la Lotería de Navidad, porque si por algo se caracterizan las Navidades, es por el deseo compartido por todos de que este año sí, nos toque el Gordo.

Los décimos falsos

El timo de los décimos falsos se puede presentar de diferentes formas, pueden ser falsificaciones físicas o virtuales. En el caso de venta online, la estafa recurre al tradicional phishing, de ahí que sea recomendable fijarse en si el http lleva o no al final la 's'. Nuestras señales de alerta han de encenderse cuando en el portal no se indique toda la información como un contacto real, la fecha de entrega, etc.

Cuando compramos un décimo en un establecimiento que no es la administración oficial, hemos de ser precavidos. En el primer chequeo nos fijaremos en que aparezca el logo, el código y el sello de la entidad expendedora y ojo cuando no cuesta lo que nos piden en los establecimientos oficiales.

Tocomocho

La estafa del 'tocomocho' es de las más antiguas en lo que a timos de lotería se refiere. El estafador, con la escusa de tener un décimo premiado y no poder cobrarlo, por algún motivo, aborda a la víctima en la calle. Cuando la víctima ha picado, el estafador le ofrece el décimo a cambio de una cantidad de dinero. La transacción se hace en el momento, el ladrón se lleva el dinero y la víctima un boleto que en realidad no está premiado.

El timo del 'scam'

Loterías y Apuestas del Estado ha puesto el foco sobre el 'timo del scam'. El 'modus operandi' es el siguiente. Se envía un correo o carta de forma aleatoria. En esa misiva se indica que ha sido el ganador del premio de "Loterías y Apuestas del Estado", pero evidentemente, es falso.

Si estas son las estafas más habituales en lo que tiene que ver con los sorteos de lotería, si de compras hablamos, también encontramos muchos riesgos.

Tarjetas de regalo falsas

Los estafadores no son ajenos a lo que gusta una tarjeta de regalo y las falsifican. Se venden tarjetas falsas o robadas a precios demasiado ventajosos para ser ciertos. Incluso se ofrecen como premio de un sorteo que, evidentemente, tampoco es real.

Tarjetas digitales

No es extraño que alguna de estas tarjetas se manipule para instalar malware o recopilar información personal, bajo la tierna apariencia de una felicitación navideña.

'Brushing'

El 'brushing' es muy habitual en Estados Unidos. Consiste en el envío a la vivienda de la potencial víctima de un paquete no solicitado para identificarle falsamente como comprador de ese producto y poder asignarle después una valoración positiva del mismo en la web de venta.

Con esta práctica hay dos víctimas directas. El primer perjudicado es la propia plataforma de venta y los clientes que consultan las valoraciones, y en segundo lugar el receptor del paquete que corre el riesgo de que estén usando sus datos personales para abrir cuentas falsas en su nombre y hacer comentarios y valoraciones de cualquier tipo.

Hay una variante del 'brushing' que es que el receptor, intrigado, por ese paquete recibido y no pedido, escanee el código QR, que nos dirigirá a una web en la que se nos solicitarán datos personales como el DNI o datos bancarios.

