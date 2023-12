Lotería de Navidad vs Cupón Extra de Navidad de la ONCE: ¿Qué sorteo reparte más dinero?

Si aún no te has decidido y no sabes si participar en el Sorteo Extraordinario de Navidad de Loterías y Apuestas del Estado o en el Sorteo Extra de Navidad de la ONCE, continúa leyendo porque aquí te explicamos las diferencias que hay entre los premios de uno y otro.

Lotería de Navidad

En la Lotería de Navidad, el Primer Premio reparte 4 millones de euros por serie y 400.000 euros por décimo. El Segundo Premio reparte 1.250.000 euros por serie y 125.000 por décimo y el Tercer Premio otorga 500.000 euros por serie y 50.000 por décimo.

Después hay dos Cuartos Premios, premiados con 200.000 euros por serie en cada uno, 20.000 euros por décimo. A estos les siguen ocho Quintos Premios de 60.000 euros por serie en cada uno, 6.000 euros por décimo. Y hay 1.794 pedreas de 1.000 euros por serie en cada una.

Luego, se reparten varias aproximaciones:

Dos aproximaciones de 2.000 euros cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el Primer Premio.

cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el Primer Premio. Dos aproximaciones de 1.250 euros cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el Segundo Premio.

cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el Segundo Premio. Dos aproximaciones de 960 euros cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el Tercer Premio.

Además de 1.000 euros por serie si se aciertan las centenas del Primer Premio, el Segundo Premio, el Tercer Premio y el Cuarto premio, habiendo 99 en los tres primeros casos y 198 en el último.

Por último, se reparten 1.000 euros por serie en 999 premios si se aciertan las cifras del Primer Premio o del Segundo Premio o el tercero del Sorteo Extraordinario de Navidad de 2023, y 200 euros por serie (el reintegro) si nuestro último número coincide con la cifra final del Gordo. Para saber la cantidad exacta que nos correspondería en caso de ganarla, debemos dividir la cifra entre diez, obteniendo así la cifra por décimo, y multiplicándola por el total de décimos que tengamos.

Cupón Extra de la ONCE

El Cupón Extra de Navidad de la ONCE repartirá hasta 75 premios idénticos de 400.000 euros a todas las series cuyo número sea el ganador del sorteo, otros 75 premios de 40.000 euros añadidos por serie para el primer premio extra, 75 premios más de 20.000 euros por serie para los segundos premios y 11.250 premios de 1.000 euros por serie para los terceros premios.

Después hay premios más pequeños, en donde encontramos 150 premios de 400 euros por serie si nos aproximamos al primer premio, otros 150 premios de 300 euros por serie si nos aproximamos al primer premio extra y 150 premios más de 200 euros por serie si nos aproximamos al segundo premio extra.

Por último, hay un total de 675 premios que repartirán 500 euros si acertamos las cuatro últimas cifras del primer premio, otros 6.750 premios que repartirán 6.750 premios que repartirán 50 euros si acertamos las tres últimas cifras del primer premio, otros 7.425 premios que repartirán 50 euros si acertamos las tres últimas cifras del primer premio y del segundo premio extra, otros 67.500 premios que repartirán 20 euros si acertamos las dos últimas cifras del primer premio, el primer premio extra y el segundo premio extra, y finalmente, encontraremos el reintegro de 10 euros si acertamos la última cifra del primer premio, para los cuales habrá 675.000 premios.