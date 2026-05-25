Bonoloto
Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 25 de mayo de 2026
Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 25 de mayo de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 600.000 euros.
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En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, lunes 25 de mayo de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 600.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.
Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. En el sorteo de La Bonoloto el precio para jugar es de 1 euro en total, que es la suma de dos apuestas mínimas de 0,50 euros.
El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.
La Bonoloto es un sorteo que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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