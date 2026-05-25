Dónde han caído el bote de 5,1 millones de la Primitiva, el de la Bonoloto y los premios del Eurodreams y laONCE de hoy lunes 25 de mayo de 2026

Este lunes 25 de mayo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Eurodreams, Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 25 de mayo de 2026, agraciado con bote de 600.000 euros, ha sido para los números 01, 13, 19, 21, 39 y 48, siendo el número complementario el 06 y el reintegro el 6.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.000.000,00 de euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 32 de BILBAO (Bizkaia) situada en Luis Briñas, 27; en el Despacho Receptor nº 08.740 de BADAJOZ, situado en Enrique Segura Otaño, 12 y en el nº 60.290 de PALMA DE MALLORCA (Illes Balears), situado en Unión, 13.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 25 de mayo de 2026 son los números 05, 07, 22, 36, 42 y 43, siendo el número complementario el 27 y el reintegro el 3. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 4.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 4546818, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de , donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 5.100.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de GIRONA, situada en Ultònia, 14 - Bajos, 5 y los dos restantes a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Eurodreams

El sorteo del EuroDreams de hoy, domingo 24 de mayo de 2026, agraciado con un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años, ha sido para los números 04, 13, 17, 22, 27 y 30 y el dream 1.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0)

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 25 de mayo de 2026, es el 99784. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 037 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado en el Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 25 de mayo de 2026, es 03, 08, 10, 18, 19, 22, 28, 31, 38, 43, 45, 49, 57, 66, 68, 69, 72, 74, 77 y 78.

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