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Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 10 de septiembre de 2026

Consulta los números premiados del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 10 de septiembre de 2026 y comprueba el resultado del sorteo de hoy.

Imagen de resultado de Eurodreams

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurodreams de hoy domingo 06 de septiembre de 2026.

El sorteo de EuroDreams se celebra todos los lunes y jueves. Además, cuenta con la participación de nueve países en total: Luxemburgo, Bélgica, España, Suiza, Irlanda, Francia, Portugal, Reino Unido y Austria.

En caso de querer participar en el sorteo del EuroDreams, se debe elegir 6 números distintos del 1 al 40, en pronósticos, y solo un número dream o sueño del 1 al 5.

Al acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta acertar los 6 números, puedes ganar el reintegro. Cada apuesta del sorteo del EuroDreams cuesta 2,50 €.

Para ganar en el EuroDreams se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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