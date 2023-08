Horario y dónde ver el Sorteo Extra de Verano de la ONCE

La Organización de Ciegos Españoles (ONCE) vuelve a celebrar su Sorteo Extra de Verano este 15 de agosto de 2023 con un premio especial de 15.000.000 de euros a las 5 cifras y serie y diez premios de 1.000.000 de euros a las 5 cifras y serie.

Además de estos grandes premios, también entran en juego 119 premios de 40.000 euros a las 5 cifras, 1.080 premios de 1.200 euros a las 4 últimas cifras, 10.800 premios de 120 euros a las 3 últimas cifras, 108.000 premios de 12 € a las 2 últimas cifras y 1.080.000 premios de 6 € a la última cifra.

Cada cupón cuesta 6 euros y se pueden adquirir hasta las 20.55 horas de este 15 de agosto en la web de la organización o en los más de 20.000 puntos de venta que hay distribuidos por todo el territorio nacional.

La ONCE quiere que una de las fechas más señaladas del calendario sea un día especial para todos los participantes y que la mayoría de ellos consigan llevarse algo de dinero para disfrutar de lo que queda de vacaciones.

Horario y dónde ver el sorteo

El 15 de agosto es la fecha en la que hay más fiestas patronales, celebraciones y eventos de todo el año. Un buen acompañamiento para todos estos festejos son los millones de euros que sortea la ONCE. Si ya has comprado uno de los cupones, estate atento para ver si eres uno de los afortunados. Si todavía no has comprado ninguno, ¿a qué esperas?

Puedes hacerte con uno hasta media hora antes de la celebración del sorteo.

El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE se celebra este 15 de agosto de 2023 a partir de las 21.25 horas. Al coincidir esta jornada festiva en un martes y no ser fin de semana, el sorteo se realiza por la noche.

Si quieres seguir el sorteo en directo, puedes verlo en la web de Antena 3 Noticias y enterarte a tiempo real de cada uno de los resultados del sorteo y comprobar si tú o algún allegado tuyo es uno de los afortunados.

Si durante esta jornada estás de vacaciones o tienes algún evento familiar y no puedes seguir el sorteo en directo esa misma noche, los resultados de este Sorteo Extraordinario de Verano estarán publicados en la web de Antena 3 Noticias.