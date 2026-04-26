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Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 26 de abril de 2026

Comprueba tu número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 26 de abril de 2026, en el que podrás ganar un bote de 6.000.000 euros.

El Gordo de la Primitiva: Resultado del sorteo de hoy, en directo

El Gordo de la Primitiva: Resultado del sorteo de hoy, en directoAntena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 26 de abril de 2026con un bote de 6.000.000 euros.

Loterías y Apuestas del Estado administra el sorteo del Gordo de La Primitiva. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar 5 números que vayan del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y solo un número del 0 al 9 de la 2ª matriz (número clave).

A los acertantes del número clave, sin tener en cuenta el resto de premios, se les abonará el reintegro. Cada una de las apuestas del sorteo de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.

Se puede participar en el sorteo del Gordo de la Primitiva a través de las apuestas de Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Cada apuesta representa el importe de 1,50 €.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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