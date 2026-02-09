Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
EuroDreams: Resultado de hoy lunes 9 de febrero de 2026

Comprueba el resultado del EuroDreams de hoy, lunes 9 de febrero de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.

EuroDreams

EuroDreamsAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurodreams de hoy lunes 9 de febrero de 2026.

Actualmente el sorteo de EuroDreams se realiza en nueve países europeos: España, Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Portugal, Suiza y Austria. El sorteo tiene una frecuencia semanal, celebrándose cada lunes y jueves.

Las apuestas deberán hacerse un mínimo de 6 números para poder participar en el sorteo del EuroDreams. La primera selección será en la 1ª matriz (pronósticos) del 1 al 40 y la 2ª (número dream o sueño) del 1 al 5.

A los acertantes del número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de premios, se les abonará el reintegro. El coste por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.

El sorteo del EuroDreams se celebra cada lunes y jueves a partir de las 21:00 h (hora peninsular).

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

