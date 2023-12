Esto es lo que debes hacer si pierdes tu décimo de la Lotería de Navidad

Si no tienes todavía tu décimo para el Sorteo Extraordinario de Navidad 2023, no esperes más para hacerte con uno. Y si ya lo tienes, guárdalo bien para no perderlo. Puede parecer evidente, pero perder nuestro décimo es más fácil de lo que pensamos.

Muchas personas tienen la buena suerte de que su décimo resulte premiado, pero la mala suerte de perderlo. En este caso, que no cunda el pánico. Existe una manera de cobrarlo.

Si pierdes -o te roban- el décimo de la Lotería de Navidad, lo que debes hacer es denunciarlo ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. En la denuncia tienes que aportar el mayor número de datos posibles, además de posibles pruebas como fotografías o fotocopias del décimo.

También hay que comunicarlo por escrito a Loterías y Apuestas del Estado. Con la denuncia se podría paralizar el pago del décimo hasta que el juez resuelva a quién pertenece el décimo.

Consejos de la OCU

Para no tener que llegar seguir los pasos anteriores, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece los siguientes trucos para mantener los décimos a salvo.

Si el décimo se estropea, puede llegar a ser algo complicado cobrarlo, por eso, la OCU explica que lo recomendable sería guardarlo en un sobre de plástico .

. Si no has puesto en práctica el truco anterior y tu décimo se rompe o daña, no lo manipules más . No trates de recomponerlo e introdúcelo en un sobre. Si a la administración le resulta demasiado complicado identificar el décimo, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre entrará en acción para tratar de dar una solución.

. No trates de recomponerlo e introdúcelo en un sobre. Si a la administración le resulta demasiado complicado identificar el décimo, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre entrará en acción para tratar de dar una solución. Para hacer frente a posibles pérdidas y robos -o si simplemente tienes mala memoria a la hora de recordar dónde has dejado el décimo- la OCU recomienda realizar fotografías y fotocopias del décimo.

del décimo. Relacionado con el anterior consejo, debemos pedir siempre el comprobante de pago a la administración donde lo hayamos comprado e intentar guardarlo en un lugar seguro.

de pago a la administración donde lo hayamos comprado e intentar guardarlo en un lugar seguro. En el caso de que juegues con participaciones y no con décimos enteros, lo preferible es que todo quede por escrito para evitar futuros problemas que pudieran surgir en caso de que nuestro número fuera el premiado.

Esperamos que la suerte os acompañe en el sorteo de la Lotería de Navidad 2023.