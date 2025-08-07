EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 07 de agosto de 2025

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Comprueba el resultado del EuroDreams de hoy, jueves 07 de agosto de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurodreams de hoy jueves 7 de agosto de 2025.

La celebración del sorteo de EuroDreams son los lunes y jueves con la participación de España, Irlanda, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Austria, Reino Unido y Francia.

Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).

En el caso de acertar el número dream o sueño, aunque no aciertes los números de pronósticos, te llevarás el importe del reintegro. Cada apuesta del EuroDreams cuesta 2,50 €.

Para ganar en el EuroDreams se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

