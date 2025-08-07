Lotería Nacional de España
Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 07 de agosto de 2025
Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 07 de agosto de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 300.000 euros.
En breves instantes podrás comprobar el número de la Lotería Nacional de hoy, jueves 07 de agosto de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional que cuenta con un primer premio de 300.000 euros a la serie y descubrir si tu número ha sido premiado.
La Lotería Nacional es un sorteo que se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para jugar se debe apostar a un número de 5 cifras. El coste del cupón varía en función al sorteo en el que se quiera participar: Los jueves, el sorteo de la Lotería Nacional tiene un precio de 3€ por décimo, mientras que los sábados el importe sube a 6€. En este sorteo se destina el 70% de la emisión a premios.
En los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional, el precio del número jugado asciende a un mínimo de 15 euros y un máximo de 20 por décimo. Uno de los premios más buscados de la Lotería Nacional es el premio especial acumulado, que se obtiene cuando coincide una fracción y una serie del décimo del sorteo.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
