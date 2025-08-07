Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 07 de agosto de 2025

En breves instantes podrás comprobar el número de la Lotería Nacional de hoy, jueves 07 de agosto de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional que cuenta con un primer premio de 300.000 euros a la serie y descubrir si tu número ha sido premiado.

La Lotería Nacional es un sorteo que se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para jugar se debe apostar a un número de 5 cifras. El coste del cupón varía en función al sorteo en el que se quiera participar: Los jueves, el sorteo de la Lotería Nacional tiene un precio de 3€ por décimo, mientras que los sábados el importe sube a 6€. En este sorteo se destina el 70% de la emisión a premios.

En los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional, el precio del número jugado asciende a un mínimo de 15 euros y un máximo de 20 por décimo. Uno de los premios más buscados de la Lotería Nacional es el premio especial acumulado, que se obtiene cuando coincide una fracción y una serie del décimo del sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

