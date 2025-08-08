Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

Euromillones

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy viernes 08 de agosto de 2025

Comprueba el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 08 de agosto de 2025 con el que podrás ganar un bote de 198.000.000 euros.

Sorteo de Euromillones, administrado por Loter&iacute;as y Apuestas del Estado

Sorteo de Euromillones, administrado por Loterías y Apuestas del EstadoAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En unos minutos podrás conocer el resultado de Euromillones de hoy, viernes 08 de agosto de 2025. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de Euromillones que cuenta con un bote de 198.000.000 euros.

La participación en el sorteo de Euromillones es válida al jugar 5 números distintos, que estén entre el 1 y el 50, más la selección de dos estrellas con los números comprendidos entre el 1 y el 11. En el sorteo se pueden conseguir distintos premios al acertar 5 números y 1 o ninguna estrella; 4 números y 2, 1 o ninguna estrella; 3 números y 2,1 ó 0 estrellas; 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas. El mínimo de apuestas que puedes realizar para jugar en el sorteo de Euromillones es una, que tiene un coste de 2,50 euros.

Cada martes y viernes se celebra el sorteo de Euromillones. Además de España, el sorteo se celebra en el resto de Europa en Francia, Austria, Irlanda, Portugal, Bélgica, Suiza, Reino Unido y Luxemburgo.

Lo más ansiado del sorteo de Euromillones es su bote millonario. La nueva normativa indica que al llegar al bote máximo de 190 millones de euros, si no hay acertante, se mantendrá durante cuatro sorteos más. Si, tras estos el Euromillones continúa sin ganador, la suma del bote del sorteo se repartiría entre los acertantes de la siguiente categoría premiada.

El sorteo de Euromillones reparte el 50% de lo que recauda en premios dentro de 13 categorías establecidas por la cantidad de aciertos. Si en el mismo sorteo no hay premiados en el premio, la cantidad se acumula para el siguiente bote.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

EuroDreams

EuroDreams: Resultado de hoy viernes 08 de agosto de 2025

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy viernes 08 de agosto de 2025

Lotería Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 08 de agosto de 2025

Sorteo de Euromillones, administrado por Loterías y Apuestas del Estado
Euromillones

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy viernes 08 de agosto de 2025

Administración de Loterías y Apuestas del Estado
Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de La Primitiva y los premios de la ONCE, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de hoy jueves 7 de agosto de 2025

La Lotería Primitiva
Lotería Primitiva de España

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 07 de agosto de 2025

El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 07 de agosto de 2025 es el 03, 13, 19, 21, 24 y 26, siendo el número complementario el 33 y el reintegro el 7. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de 48.000.000 euros.

EuroDreams
EuroDreams

EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 07 de agosto de 2025

El EuroDreams de hoy, jueves 07 de agosto de 2025, premiado con 20.000 euros al mes durante 30 años, ha agraciado a los números 03, 14, 23, 28, 33, 34 y al dream 1.

Sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 2 de agosto, en directo

Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 07 de agosto de 2025

Sorteos ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once hoy

ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy jueves 07 de agosto de 2025 en directo

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del jueves 07 de agosto de 2025

Publicidad