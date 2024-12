Este es el número del Gordo de la Lotería de Navidad que predice un vidente de TikTok

Un vidente de TikTok asegura conocer los números que se llevarán el primer y segundo premio de la Lotería de Navidad de este 2024.

David Hernando, conocido en las redes sociales como Viaje al otro lado, cuenta con más de 40.000 seguidores en TikTok. Es aquí donde realiza un directo semanal para divulgar sus predicciones.

Con su método, el vidente ha analizado la palabra DANA, de la que tanto se ha hablado en las últimas semanas y ha arrojado diversos resultados. Para el primer premio, la numerología le dice que saldrán los números: 4, 0 y 2. Con esas cifras, asegura que las combinaciones podrían dar lugar a que el 40020 o el 00420 puedan llevarse el Gordo.

Con respecto al 40020 está disponible en administraciones de Madrid, Zaragoza, Soria, Albacete, Utebo, Mota del Cuervo, Cuenca o Cartagena. Cerca de las zonas de la tragedia, es posible comprar décimos en una administración de la localidad de Manises, que está a pocos kilómetros de Paiporta, Torrente, Masanasa, Catarroja o Albal.

Para el segundo premio, el vidente asegura que ha sentido una especial conexión con el 70360, dando sólo esta opción.

Este número, según el buscador de Loterías del Estado, está también muy repartido en numerosas administraciones de toda España, como por ejemplo en Barcelona, Alcorcón, Palma de Mallorca, Teruel y Zaragoza.

Puede ser una señal de la fortuna, ya que el 70360 sí que se vende en localidad afectadas por las riadas que provocó la DANA. Se puede comprar en Torrente, Catarroja o Mislata, aunque esta última no ha sido a perjudicada.

Más de 87.000 visualizaciones

El impacto del mensaje de David Hernando ha sido significativo, con más de 87.000 visualizaciones y una gran cantidad de comentarios.

Los seguidores han manifestado tanto respaldo como escepticismo hacia su propuesta. Algunos se han lanzado a comprobar la disponibilidad de los números predichos, con la sorpresa de que esos números ya no se pueden encontrar en las administraciones de lotería: "He llamado a todas las administraciones y no lo hay. En algunas me han dicho que más de diez personas han llamado preguntando por el número", relata el vidente en su vídeo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com