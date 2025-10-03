Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Eurojackpot

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 03 de octubre de 2025

Ya conocemos el resultado del Eurojackpot de hoy.

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Antena 3 Noticias
Publicado:

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 3 de octubre de 2025 es 01, 02, 07, 21, 27. Los soles: 08 y 12.

El sorteo del Eurojackpot de la ONCE se juega cada viernes con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros. El premio final es el resultado de la acumulación de cada sorteo, con la posibilidad de ganar hasta 90 millones de euros. El 50% de la recaudación del sorteo se destina a los premios.

Para jugar al Eurojackpot puedes hacerlo a través de una apuesta sencilla o múltiple. Para realizar una sencilla tendrás que seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos soles entre el 1 y el 10. Puedes hacer hasta 5 apuestas en cada uno de los 5 bloques.

Para participar en el sorteo con una apuesta múltiple selecciona 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

