Dónde han caído el bote de 8'5 millones de La Primitiva, y premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy sábado 28 de marzo de 2026

Este sábado 28 de marzo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, sábado 28 de marzo de 2026, ha sido para el número 06, 07, 10, 14, 18 y 44, siendo el número complementario el 32 y el reintegro el 3. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 600.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 2 de GIRONA, situada en Ultonia, 14 – bajos-5.

La Primitiva

En cuanto al resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 28 de marzo de 2026, que cuenta con un bote de 8.500.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 06, 10, 32, 33, 36 y 48, siendo el número complementario el 29 y el reintegro el 5. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 5 791 284.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 10.000.000,00 de euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy sábado 28 de marzo de 2026 ha sido el 81206 de la serie 050.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 33535 Serie: 038

Número: 41352 Serie: 023

Número: 52171 Serie: 027

Número: 89976 Serie: 024

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 28 de marzo de 2026 es 07, 10, 16, 19, 26, 29, 39, 45, 46, 51, 52, 56, 58, 62, 63, 66, 69, 72, 73, 74.

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