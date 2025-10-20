Bonoloto
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 20 de octubre de 2025
Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 20 de octubre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.
Publicidad
En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, lunes 20 de octubre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto y descubrir si tu número ha sido premiado.
El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.
Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.
Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. El primer sorteo se celebró en 1988 y no se ha modificado mucho desde entonces, sin contar el añadido del reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad