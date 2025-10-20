Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 20 de octubre de 2025

En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, lunes 20 de octubre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto y descubrir si tu número ha sido premiado.

El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.

Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. El primer sorteo se celebró en 1988 y no se ha modificado mucho desde entonces, sin contar el añadido del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

