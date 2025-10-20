ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy lunes 20 de octubre de 2025 en directo

En breves instantes podrás comprobar el número del Cupón Diario y Super Once de hoy, lunes 20 de octubre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 20 de octubre de 2025 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 500.000 euros. La participación en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE permite ganar hasta 500.000 euros por 2 euros. El Cupón Diario ofrece la posibilidad de ganar hasta 500.000 euros.

El cupón diario de la ONCE es el sorteo más longevo de la organización que lo celebra desde el 8 de mayo de 1939 llamado en aquel entonces Cupón Pro-Ciegos. Por aquel entonces, solo costaba 10 céntimos participar con un número de 3 cifras y una serie de 5 cifras a nivel regional.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 20 de octubre de 2025 es X.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Los números de tu combinación ganadora pueden variar desde 11 números por combinación hasta 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del lunes 20 de octubre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

