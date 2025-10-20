Dónde ha caído el bote de 18,4 millones de la Primitiva y los premios de la Bonoloto, EuroDreams y los premios de la ONCE de hoy, lunes 20 de octubre de 2025

Este lunes 20 de octubre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Eurodreams y la Primitiva. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 02 04 05 13 32 42. Complementario: 4. Reintegro: 8.

De primera categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 9 de San Fernando (Cádiz), situada en el Centro Comercial Bahía Sur, L-120 Calle Isla.

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 46 de Málaga, situada en Narciso Franquelo, 7 (Urb. La Roca); en el Despacho Receptor nº 28.275 de Córdoba, situado en Palmera esquina a Chopos; y en el nº 36.285 de Órgiva (Granada), situado en Avda. González Robles, 40.

EuroDreams

En el sorteo de Euro Dreams lunes día 6 de octubre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 01 05 12 20 22 25 Sueño: 1.

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva

La Primitiva

En el sorteo de la Lotería Primitiva, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 02 08 14 24 28 39 Complementario: 43 Reintegro: 3. JOKER: 9 001 952

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de categoría especial (6 aciertos + reintegro) ni de primera categoría (6 aciertos); por tanto, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 20 millones de euros.

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de Sant Antoni de Portmany (Illes Balears) y en la nº 9 de Santander (Cantabria).

En el sorteo del Joker de hoy existe un boleto acertante de primera categoría con un premio de 1.000.000,00 de euros, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Pozo Cañada (Albacete), situado en Mayor, 22.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 6 de octubre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

