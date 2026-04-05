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Dónde han caído el bote de 5 millones del Gordo de la Primitiva, los 1'7 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy domingo 5 de abril de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este domingo 5 de abril y dónde han sido validados.

Administraci&oacute;n de Loter&iacute;a de Do&ntilde;a Manolita

Administración de Lotería de Doña ManolitaEFE

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Este domingo 5 de abril de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 05 de abril de 2026 agraciado con bote de 1.700.000 euros, ha sido para el número 05, 15, 22, 28, 36 y 47, siendo el número complementario el 19 y el reintegro el 7.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 2.100.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 22 de SALAMANCA, situada en C.C. Vialia Pª Estación s/n LC 2 B. y en el Despacho Receptor nº 30.320 de FERROL (A Coruña), situado en Avenida de Castelao, 62.

Gordo de la Primitiva

En cuanto al Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 05 de abril de 2026. El número premiado en el Gordo de la Primitiva es el 06, 18, 23, 39 y 42 y la clave compuesta por el número 3.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de del próximo domingo, un único acertante podría ganar 5.300.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).

ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 05 de abril de 2026 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 65996 de la serie 019.

Número: 05151 Serie: 002

Número: 31416 Serie: 030

Número: 81270 Serie: 025

Número: 93034 Serie: 026

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 05 de abril de 2026 es 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 34, 38, 47, 48, 50, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 77, 85.

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ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy sábado 04 de abril de 2026 en directo

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