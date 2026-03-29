Dónde han caído el bote de 4'5 millones del Gordo de la Primitiva, los 600.000 euros de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 29 de marzo de 2026

Este domingo 29 de marzo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 29 de marzo de 2026 agraciado con bote de 600.000 euros, ha sido para el número 03, 14, 15, 36, 47 y 48, siendo el número complementario el 26 y el reintegro el 2.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 900.000,00

euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 26 de SANTA CRUZ DE TENERIFE, en la Nº 1 de SAN LORENZO DEL ESCORIAL (Madrid) y en el Despacho Receptor Nº 56.150 de OURENSE.

Gordo de la Primitiva

El ganador del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 29 de marzo de 2026 ha sido para el número 09, 13, 34, 35 y 47 y la clave 0. El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 4.500.000 euros.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante

podría ganar 5.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5+0) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 1 de VILADECANS (Barcelona), situada en Pl. de Viladecans, 1, local-2.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 29 de marzo de 2026 ha sido el 53458 de la serie 53.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 07901 Serie: 41

Número: 67555 Serie: 25

Número: 76446 Serie: 14

Número: 97868 Serie: 31

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 29 de marzo de 2026 es 06, 23, 30, 32, 36, 40, 42, 46, 47, 48, 52, 56, 62, 64, 66, 75, 79, 80, 82 y 84.

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