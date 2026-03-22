Dónde han caído el bote de 4,5 millones de euros del Gordo de la Primitiva, los 600.000 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 22 de marzo de 2026

Este domingo 22 de marzo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y la ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, domingo 22 de marzo de 2026 ha agraciado al número 06, 26, 30, 28, 25 y 15, siendo el número complementario el 23 y el reintegro el 1. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 600.000euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de TORRENT (Valencia), situada en Padre Méndez, 59.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 71.555 de ÉCIJA (Sevilla), situado en Emigrantes, s/n.

Gordo de la Primitiva

En cuanto al sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 22 de marzo de 2026 ha sido para el número 11, 48, 51, 22 y 28 y la clave 4.

De Primera Categoría (5+1) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 33.160 de MAÇANET DE LA SELVA (Girona), situado en Plaza de la Iglesia, 16.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).

En el sorteo del próximo domingo se pondrá en juego un FONDO GARANTIZADO de 4.500.000,00 euros para los acertantes de Primera Categoría.

ONCE

Sueldazo

En la ONCE, el número premiado en el sorteo del Sueldazo de hoy domingo 22 de marzo de 2026 ha sido el 34337 de la serie 24.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 29268 Serie: 048

Número: 67687 Serie: 013

Número: 85320 Serie: 043

Número: 86791 Serie: 048

Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 22 de marzo de 2026 es 05, 10, 11, 22, 24, 25, 31, 33, 36, 39, 44, 47, 54, 63, 68, 70, 71, 74, 75, 77.

En el sorteo del Super 11, celebrado el domingo 22 de marzo, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El lunes, 23 de marzo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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