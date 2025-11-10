EuroDreams: Resultado de hoy lunes 10 de noviembre de 2025

Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 09 de noviembre de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Eurodreams de hoy.

El sorteo de EuroDreams se celebra todos los lunes y jueves. Además, cuenta con la participación de nueve países en total: Luxemburgo, Bélgica, España, Suiza, Irlanda, Francia, Portugal, Reino Unido y Austria.

Cada apuesta válida del Eurodreams consiste en apostar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y otro distinto del 1 al 5 de la segunda matriz (número dream o sueño).

Al acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta acertar los 6 números, puedes ganar el reintegro. El precio por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.

Se puede participar en el sorteo del EuroDreams a través de las apuestas de Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Cada apuesta representa el importe de 2,50 €.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

