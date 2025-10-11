Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional del domingo 12 de octubre de 2025

Ganar un premio de la Lotería Nacional siempre es motivo de alegría, pero no hay que olvidar que Hacienda también tiene algo que decir.

Cu&aacute;nto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extraordinario del D&iacute;a de la Hispanidad de la Loter&iacute;a Nacional

Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional

Antena 3 Noticias
Publicado:

El mes de octubre viene cargado de ilusión y tradición gracias al Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional. Este 2025, la cita será el domingo 12 de octubre en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Con un bote global de 105 millones de euros en premios y un Premio Especial Acumulado de 15 millones de euros a un único décimo, no cabe duda de que se trata de una de las grandes fechas del año para los amantes de la lotería.

Ahora bien, surge la gran pregunta: ¿qué parte de esos premios va a parar a Hacienda? Aquí te lo explicamos de forma clara y sencilla, para que sepas exactamente cuánto recibirías si resultas ganador.

¿Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad?

La normativa actual establece que los premios de lotería están sujetos a retención fiscal si superan los 40.000 euros. Todo lo que esté por debajo de esa cantidad se cobra íntegro, sin descuentos. En el caso de premios que la superen, Hacienda aplica un 20% sobre la parte que excede ese límite.

En definitiva, solo los grandes premios sufrirán el “pellizco” de Hacienda, mientras que la mayoría de los décimos premiados podrán disfrutarse sin descuentos.

¿Qué premios reparte el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad?

El gran atractivo de este sorteo es, sin duda, el Premio Especial de 15 millones de euros, pero no es el único. Estos son los premios principales que puedes llevarte:

  • Primer Premio: 1.300.000 € por serie (130.000 € al décimo).
  • Segundo Premio: 250.000 € por serie (25.000 € al décimo).
  • Extracciones de 4 cifras: 375 € al décimo.
  • Extracciones de 3 cifras: 75 € al décimo.
  • Extracciones de 2 cifras: 30 € al décimo.
  • Premios a aproximaciones, centenas y terminaciones, con importes de entre 75 € y 2.400 €.
  • Reintegros que devuelven los 15 € del décimo.

En total, se repartirán más de 37.000 premios, lo que multiplica las posibilidades de llevarse al menos un pellizco de suerte este 12 de octubre.

Con un precio de 15 euros por décimo, puedes comprar tu número tanto en administraciones de lotería físicas como en plataformas digitales oficiales.

Más allá de las retenciones de Hacienda, lo cierto es que este sorteo sigue siendo una de las grandes oportunidades del año para soñar en grande. Porque, al final, ganar siempre es ganar, aunque toque compartir una parte.

