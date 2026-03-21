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Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo del Día del Padre de la Lotería Nacional del sábado 21 de marzo 2026

Si tienes un décimo para el Día del Padre de la Lotería Nacional y quieres calcular cuánto se lleva Hacienda, debes saber que los premios solo tributan a partir de 40.000 euros.

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El Sorteo Extraordinario del Día del Padre 2026 es una de las grandes citas del año si eres un jugador asiduo de la Lotería Nacional. Cuenta con un Premio Especial de 15.000.000 euros a un único décimo y varios premios menores. Si vas a probar suerte en este sorteo, además de saber qué premios hay, tienes que tener en cuenta cuánto se va a llevar Hacienda.

Por 15 euros puedes comprar un décimo y llegar a ganar 15.000.000 de euros. Eso sí, la Agencia Tributaria interviene automáticamente en el momento del cobro, por lo que el premio que recibas en tu cuenta será después de esta operación..

Sorteo del Día del Padre: ¿cuánto se queda Hacienda?

La normativa es la misma para todos los sorteos de Lotería Nacional, los premios solo tributan a partir de 40.000 euros. Todo lo que quede por debajo de esa cifra está libre de impuestos.

Si tienes un décimo agraciado, Hacienda aplicará el 20 % únicamente sobre la cantidad que excede los 40.000 €. En este caso, la parte sujeta a retención serían 14.960.000 euros, es decir, 2.992.000 euros menos. Como ganador recibirás finalmente 12.008.000 € netos.

Desglosamos los premios:

En el caso del primero, 130.000 euros al décimo, la retención se aplica sobre 90.000 €. Esto significa que Hacienda se queda con 18.000 euros y se cobran 112.000 euros netos.

  • El segundo premio, de 25.000 euros, no tributa porque no supera el mínimo exento.
  • En las aproximaciones (números anterior y posterior al primero), cuyo premio es 2.400 euros, tampoco tributa.
  • En los reintegros (si coincide la última cifra del primer premio), que se ganan 15 euros, tampoco.

En total, el Día del Padre reparte un total de 105 millones de euros en premios y la probabilidad de que resultes ganador parece alta: uno de cada tres décimos tiene premio.

El Sorteo del Día del Padre combina tradición, emoción y un poquito de suerte. Calcula lo que puedes llevarte después de impuestos y haz realidad ese sueño por cumplir que tienes pendiente para cuando te toque la lotería.

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