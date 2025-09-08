Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 8 de septiembre de 2025

En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 8 de septiembre de 2025. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 7.700.000 euros.

Para jugar a La Primitiva debes seleccionar 6 números de cada apuesta. Las apuestas deberán hacerse en mínimo un número de seis dígitos para poder participar en el sorteo de La Primitiva. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.

El rango de números de cada apuesta va desde el 1 al 49. Para participar en el sorteo hay que elegir un número complementario y otro para el reintegro, los cuales se sacan de un bombo distinto al de los números combinados. Este número tiene que ir entre el 0 y el 9.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

