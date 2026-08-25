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Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 25 de agosto de 2026

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 25 de agosto de 2026 con un bote de 59.000.000 euros ha agraciado al número 08, 16, 30, 47 y 48, siendo las estrellas el 4 y 9. Además, El Millón de Euromillones ha caído en el código .

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El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 25 de agosto de 2026 es el 08, 16, 30, 47 y 48 y las estrellas los números 4 y 9. El bote del sorteo de Euromillones de hoy es de 59.000.000 euros. El código premiado en el sorteo del Millón es el .

Los premios de Euromillones se pueden obtener al jugar 5 números distintos desde el 1 hasta el 50 acompañados de dos estrellas, desde el número 1 hasta el 11. El sorteo de Euromillones permite ganar los distintos premios acertando 5 números y 1 o ninguna estrella; 4 números y 2, 1 o ninguna estrella; 3 números y 2,1 ó 0 estrella;, 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas. Si se aciertan los cinco números del sorteo de Euromillones junto a una estrella, el premio final representa un 3,95% del bote. En caso de acertar tan solo los cinco número en juego y sin acertar ninguna estrella, el premio se corresponde con un 0,92% del bote acumulado. Ese mismo día, si no hay un ganador del primer premio, el mismo bote pasaría a sumarse a la cantidad del próximo primer prremio.

Cada martes y viernes se celebra el sorteo de Euromillones. Además de España, el sorteo se celebra en el resto de Europa en Francia, Austria, Irlanda, Portugal, Bélgica, Suiza, Reino Unido y Luxemburgo.

La cantidad del bote máximo del sorteo de Euromillones es de 190 millones de euros. Si se celebran cuatro sorteos sin ningún ganador, la cantidad del bote acumulada hasta el momento pasaría a repartirse entre los premiados de la siguiente categoría.

Los premios de Euromillones vienen del 50% de la cantidad recaudada. Si el bote del primer premio no tiene ningún ganador en esa jornada, aumentaría la cantidad total del bote del próximo sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 24 de agosto de 2026 con un bote de 3.900.000 euros ha agraciado al número 05, 08, 23, 28, 29 y 38, siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 3.

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El ganador del sorteo del EuroDreams de hoy, lunes 24 de agosto de 2026 es el y el dream 2. El premio es de 20.000 euros al mes durante 30 años.

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

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