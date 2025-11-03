Lotería Primitiva de España
Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy lunes 3 de noviembre de 2025
Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 3 de noviembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 28.500.000 euros.
En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 3 de noviembre de 2025. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 28.500.000 euros.
La Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y apuestas del Estado. Para participar en el sorteo deberás seleccionar 6 números de cada apuesta. Podrás jugar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.
En cada apuesta podrás seleccionar los números de la tabla entre el 1 y el 49. Para poder jugar en el sorteo de la Primitiva, hay que escoger también otros dos números: el complementario y el reintegro. La selección se hace en un bombo distinto.
Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
