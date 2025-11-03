Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy lunes 3 de noviembre de 2025

Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 3 de noviembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 28.500.000 euros.

Antena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 3 de noviembre de 2025. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 28.500.000 euros.

La Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y apuestas del Estado. Para participar en el sorteo deberás seleccionar 6 números de cada apuesta. Podrás jugar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.

En cada apuesta podrás seleccionar los números de la tabla entre el 1 y el 49. Para poder jugar en el sorteo de la Primitiva, hay que escoger también otros dos números: el complementario y el reintegro. La selección se hace en un bombo distinto.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

