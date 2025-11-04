Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 4 de noviembre de 2025

Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, martes 4 de noviembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, martes 4 de noviembre de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

En La Bonoloto hay que hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Para participar en el sorteo puedes jugar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal de la Bonoloto.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

