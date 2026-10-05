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EuroDreams: Resultado de hoy lunes 05 de octubre de 2026

Comprueba tu número del EuroDreams de hoy, lunes 05 de octubre de 2026, y descubre si el resultado del sorteo de hoy coincide con la combinación de tu boleto.

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En breves instantes podrás comprobar el número del Eurodreams de hoy, domingo 04 de octubre de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Eurodreams y descubrir si tu número ha sido premiado.

El sorteo de EuroDreams se celebra en nueve países de Europa semanalmente, cada lunes y jueves.

Es necesario elegir seis cifras comprendidas entre el 1 y el 40 de la categoría pronósticos, y un solo número del 1 al 5 de la categoría número dream (o sueño).

En el caso de acertar el número dream o sueño, aunque no aciertes los números de pronósticos, te llevarás el importe del reintegro. Cada apuesta del EuroDreams cuesta 2,50 €.

Se puede participar en el sorteo del EuroDreams a través de las apuestas de Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Cada apuesta representa el importe de 2,50 €.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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