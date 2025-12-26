Bonoloto
Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del viernes 26 de diciembre de 2025
Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, viernes 26 de diciembre de 2025, en el que podrás ganar un bote de 500.000 euros.
En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 26 de diciembre de 2025. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 500.000 euros.
Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.
Puedes jugar a la Bonoloto de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal.
Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
