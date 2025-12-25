Dónde ha caído el bote de 65 millones de euros de la Primitiva y los premios de la ONCE, Bonoloto, Eurodreams y La Primitiva de hoy 25 de diciembre de 2025

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este jueves 25 de diciembre de 2025.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 38 31 25 09 06 11 Complementario: 48. Reintegro: 1. De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 74 de Zaragoza, situada en Pablo Iglesias, 12.

Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, jueves 25 de diciembre de 2025 ha sido para el número 43 32 22 47 13 02, siendo el número complementario el 03 y el reintegro el 0. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 61.500.000 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 69.000.000,00 de euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen SIETE boletos acertantes.

Eurodreams

Los números premiados del sorteo de EuroDreams de este jueves 25 de diciembre son los siguientes: 39 8 13 37 11 9. Además, el 'dream', es el 4.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0). Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 25 de diciembre de 2025 es el 49369. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 023 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE. El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 15 de diciembre de 2025 es 03 04 05 06 14 24 39 40 47 52 53 57 58 61 69 70 71 80 83 84.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 25 de diciembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El jueves, 25 de diciembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

