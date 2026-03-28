Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 28 de marzo de 2026

El ganador de la Bonoloto de hoy, sábado 28 de marzo de 2026 ha sido para el número 06, 07, 10, 14, 18 y 44, siendo el número complementario el 32 y el reintegro el 3. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 600.000 euros.

Dentro del sorteo de La Bonoloto, para que se registre la participación hay que elegir seis números distintos que vayan entre el 1 y el 49.

El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro. Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

La Bonoloto es un sorteo que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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