Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 04 de abril de 2026

El resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 04 de abril de 2026 ha agraciado al número 07, 10, 20, 22, 25 y 27, siendo el número complementario el 04 y el reintegro el 3. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 600.000 euros. El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado.

Para participar debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar a la Bonoloto con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números.

En el sorteo de La Bonoloto el precio para jugar es de 1 euro en total, que es la suma de dos apuestas mínimas de 0,50 euros. El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas. El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. El primer sorteo se celebró en 1988 y no se ha modificado mucho desde entonces, sin contar el añadido del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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