Bonoloto
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 07 de abril de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 07 de abril de 2026 y consulta si tu número ha sido uno de los premiados.
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En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, martes 07 de abril de 2026. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.
En La Bonoloto hay que hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49. En el sorteo de La Bonoloto el precio para jugar es de 1 euro en total, que es la suma de dos apuestas mínimas de 0,50 euros.
Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.
El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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