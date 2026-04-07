Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 07 de abril de 2026

En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, martes 07 de abril de 2026. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

En La Bonoloto hay que hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49. En el sorteo de La Bonoloto el precio para jugar es de 1 euro en total, que es la suma de dos apuestas mínimas de 0,50 euros.

Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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