Bonoloto
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 29 de marzo de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 29 de marzo de 2026 con el que podrás ganar un bote de 600.000 euros.
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En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, domingo 29 de marzo de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 600.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.
El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. En el sorteo de La Bonoloto el precio para jugar es de 1 euro en total, que es la suma de dos apuestas mínimas de 0,50 euros.
Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.
El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988 y desde entonces ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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