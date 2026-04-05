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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 05 de abril de 2026

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 05 de abril de 2026 es el 05, 15, 22, 28, 36 y 47, siendo el número complementario el 19 y el reintegro el 7. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 1.700.000 euros.

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El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 05 de abril de 2026 agraciado con bote de 1.700.000 euros, ha sido para el número 05, 15, 22, 28, 36 y 47, siendo el número complementario el 19 y el reintegro el 7.

La Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números que van desde el 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas).

El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días. Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.

El sorteo de La Bonoloto se juega desde el lunes hasta el sábado, lo que deja fuera al domingo. El primer sorteo de la Bonoloto se celebró en 1988, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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