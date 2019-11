Los padres que denuncian al SUMMA 112: "Trataron a mi hijo peor que a un perro en una calle"

Casi dos años después de la muerte de su hijo Aitor de 23 años, Bartolomé y Carmen recuerdan el peor momento de sus vidas.

La madre de Aitor llamó a emergencias según vio que a su hijo le faltaba la respiración pero les atendió un médico que no dio importancia a la dolencia del chico. "Y vemos que la ambulancia no llega, no llega, que tarda, que no llega ..." dice Carmen.

Mientras el padre recuerda como a duras penas trata de poner a su hijo en pie para que pudiera hablar con el médico " y lo máximo que consigo es llevarle a la cama e incorporarle para que pueda decirle a este señor que se ahoga".

En medio de la desesperación, acusan al médico de falta de humanidad, "nos dejaron abandonados, todo por una persona que no nos trata como es debido" se lamenta el padre.

Entienden que se activó el protocolo pero sienten que a su hijo le tratan "como si fuera peor que un perro en una calle", se queja Carmen.

El Summa 112 de Madrid asegura que sus profesionales actuaron con diligencia y sus recursos móviles tuvieron unos tiempos de respuesta óptimos. Entienden que los síntomas aportados en la primera llamada no apuntaban a un problema de gravedad que sí ocurrió en la segunda comunicación en la que el médico guió al padre de Aitor para que practicara la reanimación.

"Una persona que no sabe de medicina, y que no sabes ni lo que hacer y cuando te encuentras en un caso así, menos todavía" recuerda Carmen

Con todo, la familia ha interpuesto una reclamación administrativa por la que piden 175 mil euros de indemnización aunque no descartan ir también por la vía penal.

La Consejería madrileña de Sanidad ha abierto una investigación para revisar el caso.En los pasillos de la Asamblea, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado que la investigación se ha iniciado hace escasas fechas cuando el abogado de la familia del joven ha presentado una reclamación patrimonial a la Comunidad de Madrid, por vía administrativa, por la muerte del chico.

Ruiz Escudero ha lamentado "profundamente" este caso "triste y dramático" en el que una familia llamó al Summa 112 y, cuatro días más tarde, acabó con el fallecimiento de este joven de 23 años.

Ha indicado que "lo que hay que hacer es escuchar la transcripción (de la llamada telefónica al Summa 112) y ahí que se valore realmente si se ha procedido" conforme a los protocolos que tiene el Summa 112 para estos casos.

No obstante, Ruiz Escudero ha subrayado que "se activaron los recursos cuando se tuvieron que activar", primero, una ambulancia; luego, una UCI; posteriormente, hubo un traslado al Hospital Rey Juan Carlos y, cuatro días después, se produjo el fallecimiento.

El consejero ha indicado que el profesional que atendió a esa persona en el Summa 112 ha trabajado desde 2018 hasta ahora "con normalidad".

Según la primera valoración de la Inspección Médica, se actuó conforme a los protocolos, en la activación de los recursos, pero se está valorando la conversación que mantuvo el médico con el paciente, ha agregado.