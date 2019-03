ENTREVISTA EN ONDA CERO

Jesé pasó por 'El Transistor' de José Ramón de la Morena tras ser presentado como nuevo jugador de Las Palmas: "Con Florentino me llevo muy bien, estoy agradecido. Le debo mucho al Real Madrid", dijo el jugador canario. Asegura que no ficharía por el Barça y espera "poder cumplir el objetivo difícil pero no imposible de llegar a jugar en Europa con Las Palmas".