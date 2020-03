Julio Mayol, director médico: esto no es un juego, hagan algo por nosotros

V. ¿Cómo ha ido la jornada?

Pues la verdad, es que ha sido una jornada trabajo muy intensa con los profesionales y con todos los trabajadores de un hospital dándolo todo por los pacientes pero siempre planificando que va a ser lo siguiente. Estamos todavía en momentos de aumento del número de casos que acuden a nuestros centros.

V. ¿Se nota escasez de personal médico para atender las necesidades en este momento?

Ahora mismo lo crítico no es tanto el personal médico. Tenemos una organización que nos permite disponer de profesionales médicos para responder. Es mucho más importante en otras profesiones como la enfermería que requiere profesionales muy en contacto, con sumo esfuerzo en cuidados intensivos. Además estos profesionales requieren entrenamiento muy intenso para poder manejar la tecnología que hace que podamos soportar las constantes vitales de personas afectadas por la alteración de la función de los pulmones como consecuencia del coronavirus. Así que no son tanto los médicos, que son necesarios, sino sobre todo los profesionales de enfermería que están haciendo un enorme trabajo y por supuesto, todos aquellos que hacen posible que tanto enfermeras como médicos trabajemos que van desde los cocineros a los celadores u otros profesionales que son imprescindibles como en la farmacia. Todo para que nosotros podamos atender de la mejor forma posible a los pacientes con infección de coronavirus y a los que no tienen coronavirus. Recuerden que sigue habiendo pacientes que tenemos que tratar.

V. Doctor ¿En qué circunstancias están atendiendo a todos los pacientes? es decir, tanto a los de coronavirus como a los que tienen otro tipo de enfermedades de patologías ¿son las condiciones adecuadas? ¿Hay algún déficit, alguna carencia?

Ahora mismo, evidentemente, estamos en un momento de reto social no solo para el sistema sanitario. Un reto para el que nunca hemos podido estar preparados porque es la primera vez que ocurre algo de este tamaño. Que afecta a China a Italia a toda Europa y a España. Por tanto, transformar tú sistema sanitario en poco tiempo es extremadamente complejo, sin embargo lo estamos consiguiendo. Evidentemente surgen problemas pero para eso están los profesionales, para responder a esos problemas y vamos a estar ahí. Si estuviera todo solucionado no habría ningún problema pero para eso nos han entrenado, por eso estamos trabajando continuamente, para dar el mejor servicio a la sociedad y ahora la sociedad nos tiene que dar un servicio a nosotros. Los profesionales sanitarios estamos al final de la cadena de la transmisión de este virus. Es la sociedad como grupo, como conjunto, la que tiene que responder al reto que el coronavirus nos pone y para eso, tienen que romper la cadena de transmisión del virus, por eso hay que quedarse en casa. Esto no es un juego, no es una simulación, es un escenario totalmente desconocido hasta ahora. Por favor hagan algo por nosotros rompan la cadena de transmisión del virus.