La declaración de la infanta Cristina en el juicio

Las frases de la infanta Cristina ante el tribunal:

- "Confío plenamente en mi marido y en su inocencia... Sé que se le imputan esos delitos, pero confío en que no ha estado bien asesorado".

- "Durante esa época confiaba en mi marido, en Carlos García-Revenga, en el asesor fiscal de la Casa Real, Jose Manuel Romero, en mis compañeros más cercanos... Ya no confío en el asesor de mi marido".

- "Acepté a entrar en la sociedad porque me lo pidió mi marido... Mi marido no me explicó para qué necesitaba que tuviera el 50% de la sociedad Aizoon pero por confianza, yo acepté".

- "No teníamos ninguna prohibición de la Casa Real. Me asesoré con Carlos García-Revenga y él se asesoró con Fernando Rubio... No se pretendía usar mi presencia como escudo para evitar el control de Hacienda y si me lo hubiesen propuesto no lo hubiera aceptado nunca. En mi situación, hubiera sido a mayor transparencia y control. Todo lo que hacíamos estaba controlado".

- "Nunca asistí a ninguna Junta de Accionistas de Aizoon. Ni siquiera para la aprobación de cuentas anuales... Me las pasaban actas para firmar y por la confianza que tenía en mi marido, las firmaba... No sé si había trabajadores en Aizoon ni qué relación laboral tenían con mi marido".

- "La firma del arrendamiento debió ser una equivocación porque yo no puedo firmar en representación de Aizoon".

- "Mi marido aceptó la tarjeta y la custodiaba él. Yo no recuerdo haber utilizado ni hecho pagos con esa tarjeta".

- "Para contratar al servicio doméstico, después de una preselección por una empresa externa, realizábamos una entrevista para ver quién era más adecuado. Mi marido era el qué decidía qué tipo de contratación se hacía. Desconozco el tipo de contrato que se les hizo... Rotundamente no se pagaba al servicio doméstico con dinero en efectivo".

- "No, yo no pagué esos viajes, los gestionó mi marido y desconozco cómo se hizo. Mi marido se encargaba de los gastos familiares... La declaración de la renta la hago separada de mi marido, asesorada por el asesor de la Casa del Rey".

- "No realicé ningún trabajo para la sociedad. Nunca hablaba con mi marido de Aizoon. No le preguntaba porque no eran temas que me interesara hablar con él".

- "No tengo cuentas en paraísos fiscales. Ahora sí tengo una cuenta en Suiza porque resido en Suiza, pero es una cuenta legal y declarada".