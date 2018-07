El exfiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, sobre el Rey Juan Carlos: "La inviolabilidad tendría que tener unos límites"

Pedro Horrach ha estado en Espejo Público y ha comentado la resolución del caso Nóos después de que este martes el Tribunal Supremo confirmase el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarin con una rebaja de solo cinco meses en su pena.

Pedro Horrach ha asegurado que no se planteó que el Rey Juan Carlos estuviese presente en el juicio porque "legalmente era y es inviable. No tiene sentido entrar en un debate de estas características. Al ser inviolable no se puede plantear legalmente llamarlo en el proceso. Es que hubiera sido ilegal. No cabía en este proceso" ha insistido.

Precisamente profundizando en esta afirmación Horrach ha asegurado que él cree que "la inviolabilidad tendría que tener unos límites. Y un ámbito más restringido. No pude ser que alcance a cualquier hecho delictivo. Debería revisarse".

El exfiscal de Nóos ha explicado que desde el primer momento "los términos de la negociación" que se inició con Iñaki Urdangarin se contemplaba la pena de prisión porque la Fiscalía siempre pidió una pena mínima de seis años. "Las posiciones estaban muy alejadas. El abogado de Urdangarin pedía que su cliente no sobrepasara la responsabilidad civil y que se limitara a devolver el dinero" por lo que Horrach apunta que "nunca" hubo posibilidad de "llegar a acuerdo".

