Iñaki Urdangarin y Diego Torres tienen hasta el lunes para entrar en prisión, Jaume Matas ingresará en la cárcel de Aranjuez

La Audiencia Provincial de Palma ha dado un plazo de cinco días al ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y a su ex socio Diego Torres para que ingresen en prisión para cumplir sus sentencias -de cinco años y diez meses y de cinco años y ocho meses, respectivamente- por sus condenas por el caso Nóos. El ex presidente del Govern, Jaume Matas, por su lado, no ha comparecido ante la Audiencia de Palma y ha acudido directamente a la prisión de Aranjuez (Madrid).

Durante estos cinco días, Urdangarin tendrá libertad de movimientos debido a que su ingreso es voluntario y podrá viajar a Suiza hasta el momento en que se materialice su entrada en la cárcel. Iñaki Urdangarin ha llegado a las 12.14 horas a la Audiencia de Palma para que el tribunal del caso Nóos le comunique la orden de ingreso en prisión para cumplir la condena de 5 años y 10 meses por corrupción que le impuso ayer el Supremo.

Decenas de fotógrafos, cámaras de televisión y redactores esperaban ante la sede del tribunal provincial al marido de la Infanta Cristina, que ha acudido acompañado de su abogado, Mario Pascual Vives.

Diego Torres, el exsocio del exduque de Palma, fue el más madrugador en llegar a la Audiencia de Palma, a las 9:01horas. Torres tiene cinco días para ingresar en prisión para cumplir la condena de 5 años y 8 meses por el caso Nóos, según le ha notificado la Audiencia de Palma.

El Tribunal Supremo rebajó este martes en 2 años y 10 meses la condena inicial de la Audiencia a Torres. Confirmó la condena por un delito continuado de prevaricación en concurso con malversación y por fraude a la Administración y delito contra Hacienda, y le absolvió de tráfico de influencias y blanqueo.

El tribunal que dictó la sentencia de Nóos en primera instancia ha entregado tanto a Urdangarin como a Torres las órdenes para que entren en prisión, que tienen que hacerse efectivas, como máximo, el próximo lunes, día 18.

El exduque de Palma ha permanecido solo 12 minutos en la sala. El marido de la Infanta ha llegado sobre las 12:15 horas acompañado por su abogado, Mario Pascual Vives, ha sido recibido por los gritos de algunos de los curiosos que le esperaban a las puertas de la Audiencia. Entre otros, se han podido escuchar gritos de "chorizo", "los Borbones a los tiburones" y "Borbón a prisión".

Antes de las 10:30 horas de la mañana, Urdangarin aterrizaba en el aeropuerto de Palma de un vuelo procedente de Ginebra.

El expresidente balear Jaume Matas ha decidido ingresar voluntariamente hoy mismo en la cárcel de Aranjuez (Madrid), según ha informado su abogado. El expresidente balear, condenado a tres años y ocho meses de cárcel por el Tribunal Supremo por el caso Nóos, estaba citado entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde en la Audiencia de Palma para recoger el mandamiento de prisión.

Sin embargo, según su abogado, ha decidido dirigirse directamente a la cárcel de Aranjuez, situada al sur de la Comunidad de Madrid, mientras los otros condenados a penas de cárcel (Iñaki Urdangarin y Diego Torres) han acudido al tribunal de Palma a recoger el mandamiento.