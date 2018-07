Así fue la declaración de Iñaki Urdangarin

Las frases de la declaración en el juicio del caso Nóos de Iñaki Urdangarin:

- "Había empleados que desempeñaban labores para el objeto social de la empresa, otros que realizaban labores de mantenimiento y otros que no sabía quienes eran. Eso lo he descubierto en este proceso".

- "Nunca he sido un comisionista de nada".

- "Yo me fui del Instituto Nóos sin ningún papel. Mire cómo he venido. No me acuerdo de toda mi vida profesional".

- "Yo del tema de las facturas ya le digo que no. No soy el encargado de emitir las facturas, no soy el administrador de Nóos. No entiendo... Yo principalmente estaba en la supervisión. Dirigir, dirigir, pues en la parte deportiva en los Juegos Europeos tuve una implicación mayor. Supervisaba y se me requería por mis actividades en cada uno de los proyectos".

- "Sí, yo me asignaba horas como consultor, pero no recuerdo rellenar las horas".