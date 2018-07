Todo lo que debes saber sobre la boda entre el príncipe Harry y Meghan Markle

Dónde y cuándo va a tener lugar el enlace

El príncipe Harry y su prometida, la actriz estadounidense Meghan Markle, se casarán en la capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, al oeste de Londres, el próximo sábado 19 de mayo tras más de un año de noviazgo. Harry, de 33 años, y Markle, de 36, se conocieron en mayo de 2016 en Canadá, cuando el hijo menor del príncipe de Gales y la fallecida Diana de Gales promocionaba en Toronto los 'Juegos Invictus', en los que participan militares veteranos.

Quién se hace cargo de los gastos del enlace

El anuncio oficial también desvela que la familia real británica se hará cargo de los gastos del enlace, entre ellos los relativos al servicio religioso, la música, la decoración floral y la recepción.

Quiénes son los invitados

"Los novios quieren que todo el mundo se sienta parte de la celebración, un momento de alegría y diversión". Por eso, al enlace están invitadas 2.640 personas, de las cuales 1.200 serán ciudadanos de a pie. Otros 200 invitados provendrán de distintas organizaciones benéficas a las que el hijo menor de la fallecida Diana de Gales, de 33 años, y su prometida, de 36, estén "ligados" y aquellas de las que el primero sea patrón. Completarán la abultada lista de invitados 610 miembros de la comunidad del castillo de Windsor, a las afueras de Londres, y 530 de distintas casas reales.

Cómo será el vestido

Esta es una de las cuestiones que más intriga está causando. Según Kensington Palace, tanto el diseñador del vestido como su peluquero y maquillador serán desvelados en cuanto Meghan se baje del coche en el gran día.

Cuál será el menú

El jefe de cocina del castillo de Windsor, Mark Flanagan, ha explicado que el menú de boda consistirá en platos clásicos preparados con productos de la temporada, procedentes de las fincas de la reina Isabel II. Consistirá en canapés y comida servida en pequeños cuencos

Así será el pastel

El dulce contará con una cobertura de crema de mantequilla y será decorado con flores frescas, en una elección acorde con la petición de los novios de plasmar "los brillantes sabores de la primavera". La tarta, orgánica y más ligera que una tradicional de fruta, se realizará en los días previos al enlace del sábado para conservar su frescura.

Los pajes y las damas de honor

Los dos hijos mayores de los duques de Cambridge, el príncipe Jorge, de 4 años, y la princesa Carlota, de 3, ejercerán de paje y dama de honor en la boda de su tío el príncipe Harry y la estadounidense Meghan Markle, confirmó el palacio de Kensignton. La residencia oficial de los hijos del príncipe Carlos anunció que los dos sobrinos del novio acompañarán a la exactriz en su paseo hacia el altar el próximo 19 de mayo en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, junto con otros ocho niños y niñas.

La expectación que despierta la ceremonia los días previos

Decenas de personas han acampado en las inmediaciones de la capilla de San Jorge para presenciar la boda entre el príncipe Harry y Meghan Markle.

Quiénes podrían cantar en la ceremonia

El grupo británico Spice Girls podría cantar en la boda real que se celebrará este 19 de mayo. También podrían actuar Elton John o la cantante Adele, aunque de momento nada de eso ha sido confirmado por Kensington.

La reacción de su familia

El padre de Meghan, Thomas Markle, está envuelto en un escándalo por la supuesta venta de algunas fotografías a los paparazzi y ha asegurado que por problemas de salud, no asistirá a la boda real. Por otro lado, el hermano de Meghan ha escrito una carta al príncipe: "¡Querido Harry! No es demasiado tarde para cancelar la boda. Meghan no es la mujer más apropiada para ti".

El principe Carlos llevará a Meghan al altar

El palacio de Kensington ha informado de que la exactriz estadounidense Meghan Markle pidió a su futuro suegro que la lleve hasta el altar este sábado.ç