Wert: "El presupuesto de becas para alumnos con problemas económicos sube un 21,5%"

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha señalado en una entrevista en Espejo Público que, aunque la partida general de becas suponga un recorte de 57 millones, el presupuesto destinado específicamente a las becas generales y ayudas al estudio aumentan para 2014 un 21,5%, lo que supone 250 millones más.

"Las becas se conceden bajo los criterios de insuficiencia económica y aprovechamiento académico. Desde que se publicó el decreto de becas, los estudiantes ya sabían cuáles eran los requisitos para optar a ellas, han tenido un curso para adaptarse", dijo el ministro.

El titular de Educación cree que la firme oposición que la ley se ha encontrado en el Congreso es por la falta de "espíritu constructivo" y acusó al PSOE de no contemplar ninguna alternativa que no fuera volver a la ley vigente.

"La amenaza de derogar la LOMCE es una pose política"

"En una reunión, el PSOE ya expresó que solo llegarían a acuerdos si no se tocaba la ley, pero que si lo cambiábamos...'ni agua'", dijo. Además, cree que la amenaza de los partidos de derogar la LOMCE cuando el PP no ejerza el Gobierno es "una pose política" ya que los partidos palíticos que amenazan con ello "no comparten el mismo modelo educativo".

En una jornada marcada por la huelga de 72 horas convocada en las enseñanazas medias contra la reforma educativa, José Ignacio Wert ha vuelto a recalcar que el objetivo de la LOMCE es disminuir el abandono escolar y que los jóvenes salgan de las aulas cada vez más preparados: "El informe PISA revela que la proporcion de alumnos de buen rendimiento es muy baja respecto a los de la OCDE pero el mayor problema es que hay un 25% de abandono, uno de cada cuatro alumnos salen del sistema son los elementos suficientes para poder desenvolverse".

"Soy un portento de humildad y educación en el Parlamento"

Preguntado por si había recibido alguna llamada de atención de sus asesores por su actitud en el Congreso, el ministro dijo en tono afable: "A mí nadie me ha dado ningún 'toque'. Soy un portento de humildad y educación en el Parlamento. Siempre respondo a las respuestas en las que soy descalificado con un agradecimiento a la amabilidad de mi interlocutor".

Wert cree que otro de los problemas de la vieja ley de Educación está relacionada con la forma de gastar el dinero. "La ley busca que se gaste de otra manera y cuando la situación permita dedicarle más recursos a la Educación se hará, pero en aquello que sea necesario", incidió.