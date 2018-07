Valenciano: "El PSOE de las grandes ocasiones sacará a España de la crisis"

"Ellos no lo harán, nosotros sacaremos a España de la crisis, porque sacaremos a la gente del agujero; no creemos en sus números, creemos en la vida de las personas", ha afirmado.

En un mitin en Durango, donde los socialistas vascos han celebrado su tradicional Fiesta de la Rosa, la candidata ha hecho hincapié en que el sur de Europa está sufriendo una "fractura intolerable" que sólo pueden cerrar los socialdemócratas. Junto a Valenciano han estado el secretario general del PSE, Patxi López, la también candidata al Parlamento Europeo Eider Gardiazábal y el secretario general del partido en Bizkaia, José Antonio Pastor.

Ante unos 3.500 asistentes, según los organizadores, Valenciano se ha comprometido a dejarse "la piel" para que los jóvenes tengan empleo y salarios dignos en los próximos años, al tiempo que ha llamado a estos a "votar al socialismo democrático" como forma de "hacerse cargo del sufrimiento de sus familias".

Rubalcaba: "Votar en A para que no ganen los que pagan en B"

Por su parte, Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, mandó un recado al PP: "Hay que votar en A para que no ganen aquellos que pagan sobresueldos en B. Nosotros no somos nacionalistas, no nos gustan las fronteras ni los muros, que son de derechas, nos sentimos más orgullosos del obrero portugués que del empresario que utiliza la reforma de Rajoy".

Además, insistió en la defensa de las mujeres en su discurso: "La derecha nunca ha dado nada por las mujeres y ahora les quiere quitar lo que han conseguido con su esfuerzo y trabajo. Están mandando un mensaje a los mujeres, que pueden olvidarse de su emancipación para volver a hacer lo que siempre hicieron y recortar el Estado de libertad porque se van a hacer cargo de los recortes de esos derechos".